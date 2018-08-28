Порошенко рассказал, чего ждёт от Додона
- globallookpress.com
«Кстати, на днях президент Молдавии заявил, что готов к диалогу. Я со своей стороны тоже хочу заявить, что всегда поддерживал такую возможность», — приводит «112 Украина» слова Порошенко.
По его словам, у Киева и Кишинёва плодотворные отношения на межправительственном уровне.
«Об этом очень хорошо известно молдавскому главе государства, как и об ожиданиях президента Порошенко, официального Киева абсолютно чёткой поддержки территориальной целостности, независимости нашего государства, включительно с Крымом. Ждём соответствующей твёрдой позиции от наших соседей», — добавил Порошенко.
Крым стал регионом России по итогам проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, чего Минск ждёт от Москвы.