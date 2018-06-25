Поклонская заявила о готовности провести экскурсию по тюрьмам Крыма для украинского омбудсмена

Короткая ссылка
Депутат Государственной думы Наталья Поклонская заявила о своей готовности провести экскурсию по тюрьмам Крыма для украинского уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой.
Поклонская заявила о готовности провести экскурсию по тюрьмам Крыма для украинского омбудсмена
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

Как сообщает «Крыминформ», Поклонская сообщила об этом, комментируя намерение Денисовой навестить полуостров для посещения отбывающих там наказание граждан Украины.

«Я готова лично составить компанию Денисовой, вместе с ней посетить всех осуждённых и прокомментировать, за что они были привлечены к уголовной ответственности», — сказала Поклонская.

Она добавила, что уверена в соблюдении прав заключённых в тюрьмах Крыма. 

«Могу уверить госпожу Денисову, что права человека на территории Крыма, о которых она говорит, не нарушены», — сообщила Поклонская. 

Она уточнила, что как первый прокурор российского Крыма сама подписывала обвинительные заключения некоторым из заключённых, которых желает навестить Денисова.

Ранее ФАН передавало, что Поклонская пригласила в Крым президента США Дональда Трампа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить