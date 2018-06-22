Глава МИД Белоруссии призвал Европу забыть старые обиды во избежание новой холодной войны

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Европа должна преодолеть взаимные обвинения во избежание новой холодной войны.
Глава МИД Белоруссии призвал Европу забыть старые обиды во избежание новой холодной войны
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Об этом сообщает Интерфакс-Запад.

«Европе необходимо преодолеть взаимные обвинения, забыть старые обиды и начать диалог для мирного разрешения проблем», — заявил Макей в ходе неформальных министерских диалогов стран «Восточного партнёрства».

Министр подчеркнул, что это единственный путь избежания новой холодной войны и построения единой Европы.

«Мы ожидаем, что «Восточное партнёрство» будет полезно с точки зрения наведения мостов, стирания разделительных линий и смягчения региональной напряжённости», — добавил Макей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении Йоханнесом Ханом назвал основу партнёрства Белоруссии с ЕС.

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