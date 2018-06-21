СМИ: Во Львове вандалы разрисовали могилу Героя СССР Николая Кузнецова

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На Украине, во Львове, вандалы разрисовали могилу Героя Советского Союза Николая Кузнецова. Об этом информирует издание Zaxid.net.
СМИ: Во Львове вандалы разрисовали могилу Героя СССР Николая Кузнецова
  • © Wikipedia

Инцидент произошёл в ночь на четверг, 21 июня, на Холме Славы во Львове.

Отмечается, что вандалы нарисовали на могиле жёлтой краской трезубец, а также написали «враг УПА*» и «палач».

По данным издания, в августе 2017 года могила уже подвергалась нападению со стороны вандалов, в тот раз её также разрисовали.

Ранее в Харькове неизвестные пытались  разрушить бюст маршалу Жукову.

«Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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