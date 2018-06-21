В Совфеде оценили высказывания Турчинова о Крымском мосте

Сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с ФАН оценил заявления секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, который сказал, что строительство Крымского моста Россией является «серьёзной угрозой безопасности» Украины.

«Безусловно, основной угрозой безопасности Украины является действующее киевское руководство, включая самого Турчинова», — считает Цеков.

По его словам, Крымский мост способствует интеграции бывших республик СССР в экономическое пространство России, и это абсолютно позитивный момент.

Как отметил сенатор, украинским политикам стоило бы это учитывать, но они пытаются выставить в негативном свете всё то хорошее, что происходит в России.

Ранее директор Института глобальных стратегий, украинский политолог Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил предложение депутата Верховной рады Рефата Чубарова забрать у России Крымский мост.