В Совфеде оценили высказывания Турчинова о Крымском мосте
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«Безусловно, основной угрозой безопасности Украины является действующее киевское руководство, включая самого Турчинова», — считает Цеков.
По его словам, Крымский мост способствует интеграции бывших республик СССР в экономическое пространство России, и это абсолютно позитивный момент.
Как отметил сенатор, украинским политикам стоило бы это учитывать, но они пытаются выставить в негативном свете всё то хорошее, что происходит в России.
Ранее директор Института глобальных стратегий, украинский политолог Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил предложение депутата Верховной рады Рефата Чубарова забрать у России Крымский мост.