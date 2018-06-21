В здание горсовета Киева прорвались протестующие

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В Киеве участники акции протеста ворвались в здание городского совета украинской столицы. Об этом информирует Hromadske.
В здание горсовета Киева прорвались протестующие
  • РИА Новости

Протестующие выступают за сохранение артефактов, найденных во время раскопок на Почтовой площади при строительстве торгового центра. В том числе они требуют создать на площади музей. 

Утром у здания горсовета собрались около 100 протестующих. Часть из них прорвалась в кулуары горсовета.

Полиция охраняет вход в сессионный зал.

Отмечается, что активисты установили палатки перед зданием.

Ранее стало известно, что в Киеве националисты устроили акцию протеста возле здания венгерского посольства.

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