В здание горсовета Киева прорвались протестующие

В Киеве участники акции протеста ворвались в здание городского совета украинской столицы. Об этом информирует Hromadske.

Протестующие выступают за сохранение артефактов, найденных во время раскопок на Почтовой площади при строительстве торгового центра. В том числе они требуют создать на площади музей.

Утром у здания горсовета собрались около 100 протестующих. Часть из них прорвалась в кулуары горсовета.

Полиция охраняет вход в сессионный зал.

Отмечается, что активисты установили палатки перед зданием.

Ранее стало известно, что в Киеве националисты устроили акцию протеста возле здания венгерского посольства.