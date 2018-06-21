В здание горсовета Киева прорвались протестующие
- РИА Новости
Протестующие выступают за сохранение артефактов, найденных во время раскопок на Почтовой площади при строительстве торгового центра. В том числе они требуют создать на площади музей.
Утром у здания горсовета собрались около 100 протестующих. Часть из них прорвалась в кулуары горсовета.
Полиция охраняет вход в сессионный зал.
Отмечается, что активисты установили палатки перед зданием.
Ранее стало известно, что в Киеве националисты устроили акцию протеста возле здания венгерского посольства.