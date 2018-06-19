Эксперт прокомментировал высокую смертность на Украине
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- РИА Новости
«Всё возможное для сокращения населения делают действующие власти, в частности, те структуры, которые должны заботиться о здоровье населения», — заявил он.
По его словам, системы медицинского обслуживания и охраны здоровья полностью разрушены.
«С другой стороны, качество питания, уровень жизни — всё это взаимосвязано», — отметил Дудчак.
Он подчеркнул, что это выражается в таких показателях, как соотношение рождаемости и смертности.
Как рассказал эксперт, жители Украины не видят будущего в стране, и многие уезжают целыми семьями.
«Такая тенденция наблюдалась и раньше, но за последние четыре года она стала слишком серьёзной», — пояснил Дудчак.
Он добавил, что события в Донбассе не способствуют улучшению ситуации.
Ранее сообщалось, что на Украине смертность в два раза превысила рождаемость.
Также член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил решение Европарламента о выделении Украине €1 млрд.