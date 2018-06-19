Эксперт прокомментировал высокую смертность на Украине

Политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с ФАН прокомментировал высокую смертность на Украине.

«Всё возможное для сокращения населения делают действующие власти, в частности, те структуры, которые должны заботиться о здоровье населения», — заявил он.

По его словам, системы медицинского обслуживания и охраны здоровья полностью разрушены.

«С другой стороны, качество питания, уровень жизни — всё это взаимосвязано», — отметил Дудчак.

Он подчеркнул, что это выражается в таких показателях, как соотношение рождаемости и смертности.

Как рассказал эксперт, жители Украины не видят будущего в стране, и многие уезжают целыми семьями.

«Такая тенденция наблюдалась и раньше, но за последние четыре года она стала слишком серьёзной», — пояснил Дудчак.

Он добавил, что события в Донбассе не способствуют улучшению ситуации.

Ранее сообщалось, что на Украине смертность в два раза превысила рождаемость.

Также член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил решение Европарламента о выделении Украине €1 млрд.