Украинская прокуратура планирует предъявить новое обвинение капитану судна «Норд»

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Украинская прокуратура готовит новое обвинение капитану крымского судна «Норд» Владимиру Горбенко. Об этом сообщает УНН.
Украинская прокуратура планирует предъявить новое обвинение капитану судна «Норд»
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«Два уголовных производства, в которых капитан судна «Норд», объединены в одно, ему будет сообщено о новом подозрении, будет соответствующее ходатайство об изменении меры пресечения», — заявили в так называемой прокуратуре АР Крым (входит в структуру Генпрокуратуры Украины).

Ранее сообщалось, что Херсонский городской суд разрешил капитану судна «Норд» выехать в Крым.

Также «Крыминформ» передавало, что на Украине суд вернул всем членам экипажа судна «Норд» российские паспорта.

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