В Госдуме оценили договорённость между Россией и Украиной о «дорожной карте» посещения заключённых

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Анна Лушникова
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников прокомментировал в беседе с RT договорённости, достигнутые уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой и украинским омбудсменом Людмилой Денисовой о посещении заключённых.
В Госдуме оценили договорённость между Россией и Украиной о «дорожной карте» посещения заключённых
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Эти договорённости уже лучше, чем просто обмен какими-то репликами. Посещение омбудсменами тюрем, конечно, не знак чего-то светлого. Но этот процесс обязан сопровождать любые конфликты. Я приветствую эти договорённости. Встречи с заключёнными не должны быть разовыми. Это необходимо делать регулярно, государство должно заботиться о своих гражданах», — сказал он.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и украинский омбудсмен Людмила Денисова утвердили «дорожную карту» по посещению заключённых. По словам Москальковой, они обменялись списками граждан из 34 фамилий, которых хотели бы посетить в местах лишения свободы.

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