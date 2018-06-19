В Госдуме оценили договорённость между Россией и Украиной о «дорожной карте» посещения заключённых

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников прокомментировал в беседе с RT договорённости, достигнутые уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой и украинским омбудсменом Людмилой Денисовой о посещении заключённых.

«Эти договорённости уже лучше, чем просто обмен какими-то репликами. Посещение омбудсменами тюрем, конечно, не знак чего-то светлого. Но этот процесс обязан сопровождать любые конфликты. Я приветствую эти договорённости. Встречи с заключёнными не должны быть разовыми. Это необходимо делать регулярно, государство должно заботиться о своих гражданах», — сказал он.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и украинский омбудсмен Людмила Денисова утвердили «дорожную карту» по посещению заключённых. По словам Москальковой, они обменялись списками граждан из 34 фамилий, которых хотели бы посетить в местах лишения свободы.