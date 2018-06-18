В Совфеде оценили заявление Украины о возможности обмена заключёнными с Россией во время ЧМ-2018
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- РИА Новости
«Очередная глупая ошибка украинских властей. Сначала попытка бойкотировать, затем попытка призвать к такому же бойкоту остальные страны. Известно, что из этого получился пшик», — заявил сенатор.
По его словам, Киев не наказал никого, кроме собственных болельщиков.
Как отметил Косачёв, украинские власти внимательно следят за своими рейтингами в преддверии президентских и парламентских выборов, отсюда возникает маневрирование, попытки сгладить последствия глупейшей политической ошибки.