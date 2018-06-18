В Совфеде оценили заявление Украины о возможности обмена заключёнными с Россией во время ЧМ-2018

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН оценил заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о возможности обмена заключёнными с Россией во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Очередная глупая ошибка украинских властей. Сначала попытка бойкотировать, затем попытка призвать к такому же бойкоту остальные страны. Известно, что из этого получился пшик», — заявил сенатор.

По его словам, Киев не наказал никого, кроме собственных болельщиков.

Как отметил Косачёв, украинские власти внимательно следят за своими рейтингами в преддверии президентских и парламентских выборов, отсюда возникает маневрирование, попытки сгладить последствия глупейшей политической ошибки.