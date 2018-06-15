На Украине восемь полицейских пострадали в ходе стычки с протестующими

Восемь силовиков получили ранения в результате столкновения с демонстрантами в одном из сёл Ровенской области Украины.

Об этом на официальном сайте сообщает Национальная полиция Украины.

Примерно 150 жителей села Фёдоровка Сарненского района 15 июня перекрыли дорогу Киев — Ковель — Ягодин. Причиной их протеста стало недовольство действиями полиции по борьбе с незаконной добычей янтаря-сырца.

По данным полиции, протестующие проявляли агрессию, бросали в полицейских камни.

«Один из мужчин выбил у полицейского видеокамеру, после чего возник конфликт. В ходе схватки телесные повреждения получили работники полиции… В медицинские учреждения за помощью обратились восемь полицейских. Информация о других пострадавших участниках инцидента или местных жителях в полицию пока не поступала», — уточняется в сообщении полиции.

Через час участники протеста разошлись. По факту перекрытия движения и умышленного нанесения телесных повреждений были возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что агрессивно настроенные молодые люди в Киеве устроили погром на рынке и потасовку с полицейскими.