Пашинян назвал эффективной прошедшую встречу с Путиным
Об этом он сообщил в видеообращении в Facebook.
«Мой визит в Москву был чрезвычайно успешным. Вчерашняя встреча с президентом России, с которым я уже встречался месяц назад в Сочи, была очень эффективной», — цитирует премьера Армении РИА Новости.
По его словам, «остаётся лишь реализовать имеющийся потенциал, работать над развитием, в том числе, торгово-экономических связей».
Ранее Пашинян в интервью RT рассказал об общении с Владимиром Путиным.
Премьер-министр Армении прибыл с визитом в Москву 13 июня.