Пашинян назвал эффективной прошедшую встречу с Путиным

Армянский премьер-министр Никол Пашинян назвал эффективной прошедшую встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве, а также отметил, что для развития российско-армянских отношений нет никаких препятствий.

Об этом он сообщил в видеообращении в Facebook.

«Мой визит в Москву был чрезвычайно успешным. Вчерашняя встреча с президентом России, с которым я уже встречался месяц назад в Сочи, была очень эффективной», — цитирует премьера Армении РИА Новости.

По его словам, «остаётся лишь реализовать имеющийся потенциал, работать над развитием, в том числе, торгово-экономических связей».

Ранее Пашинян в интервью RT рассказал об общении с Владимиром Путиным.

Премьер-министр Армении прибыл с визитом в Москву 13 июня.