В МВД Азербайджана рассказали о совместной операции с Россией на границе

Правоохранители Азербайджана и России провели совместную операцию на границе, в ходе которой задержали более 40 человек, объявленных в розыск в связи с различными преступлениями.

«В результате мер, которые охватывали приграничные регионы Республики Дагестан России и Гусарский, Губинский, Хачмазский, Загатальский, Шекинский, Балакенский, Габалинский, Гахский и Огузский районы Азербайджана, задержаны 42 человека, находящиеся в розыске за совершение различных преступлений, в том числе 11 человек, объявленные в розыск Россией», — говорится в сообщении МВД Азербайджана.

Кроме того, в ходе операции изъяты незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы, включая девять единиц автоматического оружия, шесть пистолетов, 69 ружей, 36 гранат и около 6 тыс. патронов различного калибра.

Также правоохранители уничтожили 13 тыс. 600 кустов конопли общим весом три тонны.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ и МВД России в рамках совместной операции пресекли деятельность каналов поставки оружия в 14 регионах.