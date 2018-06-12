В ДНР прокомментировали разрушение дамбы хранилища с химическими отходами

В самопровозглашённой Донецкой народной республике прокомментировали информацию о разрушении дамбы хранилища с химическими отходами в подконтрольном Киеву городе Торецке.

Как отметили в пресс-службе Госкомэкополитики при главе ДНР, прорыв дамбы грозит экологической катастрофой для всего региона.

«Ещё в 2016 году в результате артобстрелов дамба шламонакопителя была повреждена. Однако ремонтные работы из-за боевых действий решением Объединённого центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон были практически сразу приостановлены», — цитирует заявление пресс-службы РИА Новости.

Уточняется, что прорыв дамбы представляет угрозу здоровью и жизни людей. В конечном итоге это может привести к «чудовищным последствиям для окружающей среды».

«Речь идёт как о разливах на почву с последующим попаданием в подземные и поверхностные воды, так и о выбросах в атмосферный воздух растворов фенола и нафталина, бензола, толуола, серной кислоты, пиридина и других опасных соединений», — добавили в ведомстве.

По предварительным оценкам, прорыв дамбы приведёт к тому, что в эпицентре катастрофы окажутся миллионы людей.

Ранее на Украине заявили о разрушении дамбы хранилища с химическими отходами.