Политолог оценил итоги встречи в нормандском формате

Политолог Александр Асафов прокомментировал в беседе с RT итоги встречи глав дипломатических ведомств России, Германии, Франции и Украины, которая прошла 11 июня в Бердине в закрытом режиме.

«Этот формат существует достаточно давно, он действительно работоспособен за счёт того, что другие европейские лидеры могут заставлять Порошенко под угрозой лишения политической и финансовой поддержки принимать решения, чтобы двигаться по Минским соглашениям. Хотя Аваков заявил о том, что «Минск» мёртв, а Порошенко вслед за ним сказал, что ему неизвестно о существовании минского формата. Тем не менее именно в нормандском формате была согласована «формула Штайнмайера», которая позволяет реализовать Минские соглашения, и нынешняя встреча подтвердила, что страны синхронизировали свои позиции, сейчас дело за конкретными действиями», — пояснил Асафов.

При этом, как отметил эксперт, полноценные решения могут быть приняты на встрече глав государств.

«Формула Штайнмайера», начало отвода сил и другие вопросы проговорены, и сняты те недоговорённости, которыми спекулировала Украина, обсуждая миссию миротворцев ООН в Донбассе. Возможно, встреча уже на уровне глав государств будет способствовать имплементации Минских соглашений, хотя Украина саботирует их. Это подготовительный этап. Очевидно, что по многим вопросам видение России, Германии и Франции совпадает, и это хорошо», — заключил Асафов.

11 июня прошла встреча в нормандском формате. Переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе в подобном формате состоялись впервые с февраля 2017 года.