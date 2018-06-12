Климкин заявил, что главы МИД стран «нормандской четвёрки» обсудили возможную встречу лидеров государств
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Об этом сообщает УНИАН.
«Мы не определяли конкретных дат, а договорились работать дальше для того, чтобы определить общие рамки и оставить два-три вопроса, которые имеют исключительно политическое значение», — сказал Климкин.
Он также отметил, что планы провести такую встречу есть, однако она должна быть подготовлена надлежащим образом.
Ранее Климкин заявил о необходимости продолжать оказывать давление на Россию по вопросу освобождения заключённых.