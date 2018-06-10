В Грузии задержаны четыре человека по делу об избиении российского парапланериста

МВД Грузии сообщило о задержании четырёх человек по делу об избиении российского парапланериста Фёдора Челышева на горнолыжном курорте Гудаури.

«Следствием установлено, что 9 июня текущего года, в Гудаури, около территории гостиницы «Бидара», гражданам России Фёдору Челышеву и Сергею Дементьеву оказали физическое оскорбление и повредили их автомобили», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

9 июня было опубликовано видео, на котором несколько человек избивали российского парапланериста Фёдора Челышева. Сообщалось, что у него сломан нос, повреждены ребра и внутренние органы.