Порошенко выступил за отмену залога по коррупционным преступлениям на Украине

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране необходимо отменить возможность внесения денежного залога по наиболее тяжким коррупционным преступлениям.

По словам Порошенко, его «принципиальная позиция» состоит в том, что «каждый коррупционер должен оказаться на скамье подсудимых».

Он отметил, что этого не происходит, потому что в стране существует мера пресечения в виде денежного залога.

«Я абсолютно убеждён, что по наиболее тяжким коррупционным преступлениям денежный залог необходимо отменить», — приводят его слова «Украинские новости».

Также Порошенко назвал коррупцию одной из самых больших угроз для Украины.