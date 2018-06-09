Порошенко выступил за отмену залога по коррупционным преступлениям на Украине
По словам Порошенко, его «принципиальная позиция» состоит в том, что «каждый коррупционер должен оказаться на скамье подсудимых».
Он отметил, что этого не происходит, потому что в стране существует мера пресечения в виде денежного залога.
«Я абсолютно убеждён, что по наиболее тяжким коррупционным преступлениям денежный залог необходимо отменить», — приводят его слова «Украинские новости».
Также Порошенко назвал коррупцию одной из самых больших угроз для Украины.