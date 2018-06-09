Европейская федерация журналистов потребовала от Киева прекратить преследование журналистов

Короткая ссылка
Члены Европейской федерации журналистов (EFJ) в ходе ежегодного съезда в Лиссабоне приняли резолюцию, в которой потребовали от властей Украины прекратить преследование и запугивание сотрудников СМИ в стране. Об этом сообщается на сайте организации.

В федерации заявили, что осуждают рост насилия в отношении журналистов на Украине.

В том числе в федерации осудили власти Украины за публикацию списка с именами сотрудников СМИ, которые раскритиковали инсценировку украинскими спецслужбами убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

«Ежегодное собрание отмечает, что эта операция по дезинформации, организованная украинскими властями, серьезно влияет на авторитет журналистов в том, что общественное мнение намеренно вводят в заблуждение с помощью пропагандистской деятельности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что федерация будет оказывать полную поддержку украинским коллегам. 

В EFJ подчеркнули, что «решительно осуждают кампанию запугивания со стороны украинских властей и призывают Киев прекратить любые акты преследования против журналистов и представителей организаций журналистов».

Ранее международные федерации журналистов осудили Киев за запугивание сотрудников СМИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить