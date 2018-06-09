Европейская федерация журналистов потребовала от Киева прекратить преследование журналистов
В федерации заявили, что осуждают рост насилия в отношении журналистов на Украине.
В том числе в федерации осудили власти Украины за публикацию списка с именами сотрудников СМИ, которые раскритиковали инсценировку украинскими спецслужбами убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.
«Ежегодное собрание отмечает, что эта операция по дезинформации, организованная украинскими властями, серьезно влияет на авторитет журналистов в том, что общественное мнение намеренно вводят в заблуждение с помощью пропагандистской деятельности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что федерация будет оказывать полную поддержку украинским коллегам.
В EFJ подчеркнули, что «решительно осуждают кампанию запугивания со стороны украинских властей и призывают Киев прекратить любые акты преследования против журналистов и представителей организаций журналистов».
Ранее международные федерации журналистов осудили Киев за запугивание сотрудников СМИ.