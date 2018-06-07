На Украине националисты ворвались в здание Киевского городского совета

На Украине десятки активистов радикальных националистических организаций ворвались в сессионный зал Киевского городского совета.

Об этом сообщают «Украинские новости».

Отмечается, что националисты выломали дверь в процессе проникновения в сессионный зал Киевсовета. Также радикалы не давали выйти из помещения присутствующим внутри людям.

По данным издания, причиной произошедшего стало то, что депутаты не смогли во время очередного заседания принять решение о разрыве договора с инвестором, который предусматривал строительство торгового центра на Почтовой площади.

Уточняется, что десятки различных активистов, включая людей с символикой «Национального корпуса» и «Национальных дружин», присутствовали в кулуарах с начала заседания.

Позднее к зданию Киевсовета прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в украинском Николаеве члены движения «Национальные дружины» ворвались в здание городского совета.