В ЕС допустили партнёрство с Арменией параллельно с её членством в ЕАЭС

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В ЕС считают возможным развивать отношения с Арменией параллельно с членством страны в Евразийском экономическом союзе.
В ЕС допустили партнёрство с Арменией параллельно с её членством в ЕАЭС
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Еврокомиссии.

«Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве, подписанное в ноябре 2017 года, показывает, что можно продвигаться вперёд параллельно с членством Армении в Евразийском экономическом союзе», — говорится в докладе.

Также в докладе отмечается, что расширение партнёрства ЕС и Армении будет зависеть от решимости армянских властей проводить политические, экономические и социальные реформы.

Ранее комитет Европарламента по иностранным делам одобрил соглашение о партнёрстве между Арменией и ЕС.

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