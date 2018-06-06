В ЕС допустили партнёрство с Арменией параллельно с её членством в ЕАЭС

В ЕС считают возможным развивать отношения с Арменией параллельно с членством страны в Евразийском экономическом союзе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Еврокомиссии.

«Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве, подписанное в ноябре 2017 года, показывает, что можно продвигаться вперёд параллельно с членством Армении в Евразийском экономическом союзе», — говорится в докладе.

Также в докладе отмечается, что расширение партнёрства ЕС и Армении будет зависеть от решимости армянских властей проводить политические, экономические и социальные реформы.

Ранее комитет Европарламента по иностранным делам одобрил соглашение о партнёрстве между Арменией и ЕС.