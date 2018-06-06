Радиационный фон в Киеве остаётся в норме после пожара в чернобыльской зоне отчуждения
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- globallookpress.com
Результаты замеров представлены на сайте ГНТЦ ЯРБ.
«Радиационный фон в местах проведения измерений находится в пределах нормы (от 0,1 до 0,15 мкЗв/ч)», — говорится в сообщении центра.
Отмечается, что замеры производились с помощью мобильной лаборатории RanidSonni путём прокачки воздуха через аэрозольный фильтр и дальнейшего его измерения на спектрометре.
Забор воздушных проб проводился на западной окраине Киева с 19:15 до 20:30.
Крупный пожар произошёл в Киевской области на территории чернобыльской зоны отчуждения 5 июня.
Ранее сообщалось, что на месте пожара в чернобыльской зоне отчуждения были обнаружены факелы, после чего по факту пожара было заведено уголовное дело.