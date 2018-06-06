Радиационный фон в Киеве остаётся в норме после пожара в чернобыльской зоне отчуждения

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Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности Украины представил результаты замеров радиационного фона в Киеве после природного пожара в чернобыльской зоне отчуждения.
Радиационный фон в Киеве остаётся в норме после пожара в чернобыльской зоне отчуждения
  • © Nazar Furyk
  • globallookpress.com

Результаты замеров представлены на сайте ГНТЦ ЯРБ.

«Радиационный фон в местах проведения измерений находится в пределах нормы (от 0,1 до 0,15 мкЗв/ч)», — говорится в сообщении центра.

Отмечается, что замеры производились с помощью мобильной лаборатории RanidSonni путём прокачки воздуха через аэрозольный фильтр и дальнейшего его измерения на спектрометре.

Забор воздушных проб проводился на западной окраине Киева с 19:15 до 20:30.

Крупный пожар произошёл в Киевской области на территории чернобыльской зоны отчуждения 5 июня.

Ранее сообщалось, что на месте пожара в чернобыльской зоне отчуждения были обнаружены факелы, после чего по факту пожара было заведено уголовное дело.

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