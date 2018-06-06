Глава РЦНК на Украине заявил, что Россия не намерена закрывать свой культурный центр в Киеве

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Россия не намерена закрывать свой культурный центр в Киеве, несмотря на угрозу нападения со стороны радикалов, заявил глава Российского центра науки и культуры в столице Украины Константин Воробьёв.

«Напряжённая обстановка сохраняется. Тем не менее речи о закрытии центра не идёт», — рассказал он в беседе с изданием «Известия».

Воробьёв подчеркнул, что украинская сторона «не выполняет ст. 8 соглашения о культурных центрах», которая фиксирует обязанности сторон по обеспечению функционирования этих центров.

«Они игнорируют эту статью и не занимаются расследованием инцидентов», — отметил он.

При этом Воробьёв добавил, что российские власти не собираются закрывать украинский культурный центр в Москве.

Ранее Воробьёв сообщил, что на него совершили нападение украинские радикалы.

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