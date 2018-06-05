На азербайджанско-российской границе застрелили нарушителя
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Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на прокуратуру Гусарского района Азербайджана.
Отмечается, что попытка незаконного пересечения границы была зафиксирована вечером 4 июня.
«Нарушитель отказался подчиниться требованиям правоохранительных органов и открыл по ним огонь. Ответным огнём нарушитель был уничтожен», — говорится в сообщении.
Отмечается, что рядом с телом нарушителя был обнаружен пистолет Макарова.
Прокуратура ведёт расследование.
2 июня сообщалось, что Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана распорядился облегчить и ускорить процедуру пересечения азербайджанско-российской границы пассажирами и автотранспортом.