На азербайджанско-российской границе застрелили нарушителя

Правоохранительные органы Азербайджана ликвидировали нарушителя азербайджанско-российской границы, который оказал сопротивление при задержании.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на прокуратуру Гусарского района Азербайджана.

Отмечается, что попытка незаконного пересечения границы была зафиксирована вечером 4 июня.

«Нарушитель отказался подчиниться требованиям правоохранительных органов и открыл по ним огонь. Ответным огнём нарушитель был уничтожен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рядом с телом нарушителя был обнаружен пистолет Макарова.

Прокуратура ведёт расследование.

2 июня сообщалось, что Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана распорядился облегчить и ускорить процедуру пересечения азербайджанско-российской границы пассажирами и автотранспортом.