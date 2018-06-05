Суд объявил перерыв до 6 июня в заседании по делу Януковича
Оболонский районный суд Киева объявил перерыв в заседании по делу экс-президента Украины Виктора Януковича.
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- globallookpress.com
«В заседании объявляется перерыв до завтра (6 июня. — RT) до 10:00», — цитирует РИА Новости председательствующего судью.
Ранее адвокат Януковича заявил, что сторона обвинения совершает давление на суд по делу о госизмене.
3 мая суд решил возобновить допрос свидетелей защиты.
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