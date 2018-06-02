Британские военные инспекторы проведут проверку в Белоруссии
- Reuters
Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Белоруссии.
«В период с 4 по 7 июня в соответствии с положениями Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) на территории Республики Беларусь будет находиться инспекционная группа Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, инспекторы посетят воинскую часть по своему выбору и проверят соответствие наличия на объекте ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники их заявленному количеству.