Британские военные инспекторы проведут проверку в Белоруссии

В Белоруссии с 4 по 7 июня проведут проверку военные инспекторы из Великобритании.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Белоруссии.

«В период с 4 по 7 июня в соответствии с положениями Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) на территории Республики Беларусь будет находиться инспекционная группа Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, инспекторы посетят воинскую часть по своему выбору и проверят соответствие наличия на объекте ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники их заявленному количеству.