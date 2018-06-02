Британские военные инспекторы проведут проверку в Белоруссии

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В Белоруссии с 4 по 7 июня проведут проверку военные инспекторы из Великобритании.
Британские военные инспекторы проведут проверку в Белоруссии
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Белоруссии.

«В период с 4 по 7 июня в соответствии с положениями Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) на территории Республики Беларусь будет находиться инспекционная группа Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, инспекторы посетят воинскую часть по своему выбору и проверят соответствие наличия на объекте ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники их заявленному количеству.

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