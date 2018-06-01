Верховный суд Украины отказался рассматривать жалобу защиты главы Крыма
- РИА Новости
Об этом информирует УНН со ссылкой на решение суда.
«Отказать в открытии кассационного производства по кассационной жалобе защитника Калинникова А.В. в интересах С. Аксёнова на определение Апелляционного суда г. Киева от 20 марта 2018 г.», — говорится в решении.
Также в Верховном суде заявили, что решение не подлежит обжалованию.
Ранее стало известно, что Генпрокуратура Украины завершила расследование в отношении Аксёнова.