Верховный суд Украины отказался рассматривать жалобу защиты главы Крыма

Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда Украины отказался принять к рассмотрению жалобу адвоката на решение о специальном досудебном расследовании в отношении главы Крыма Сергея Аксёнова.

Об этом информирует УНН со ссылкой на решение суда.

«Отказать в открытии кассационного производства по кассационной жалобе защитника Калинникова А.В. в интересах С. Аксёнова на определение Апелляционного суда г. Киева от 20 марта 2018 г.», — говорится в решении.

Также в Верховном суде заявили, что решение не подлежит обжалованию.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура Украины завершила расследование в отношении Аксёнова.