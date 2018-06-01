Кличко выступил против переноса памятника Щорсу
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«Что касается меня, этот памятник мне очень нравится... Я лично против его переноса», — цитирует Кличко Интерфакс-Украина.
По его словам, подобные памятники должны напоминать горожанам о прошлом, чтобы не повторять ошибок истории в будущем.
«Сегодня историю интерпретируют, переписывают, но этот памятник является одним из самых красивых памятников в Европе», — добавил мэр.
Ранее глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что работа по декоммунизации в стране практически завершена.
Памятник начальнику дивизии Красной армии времён Гражданской войны Николаю Щорсу включён в госреестр памятников Украины национального значения.