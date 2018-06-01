Кличко выступил против переноса памятника Щорсу

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не поддерживает перенос из центра украинской столицы памятника военному деятелю времён Гражданской войны Николаю Щорсу.

«Что касается меня, этот памятник мне очень нравится... Я лично против его переноса», — цитирует Кличко Интерфакс-Украина.

По его словам, подобные памятники должны напоминать горожанам о прошлом, чтобы не повторять ошибок истории в будущем.

«Сегодня историю интерпретируют, переписывают, но этот памятник является одним из самых красивых памятников в Европе», — добавил мэр.

Ранее глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что работа по декоммунизации в стране практически завершена.

Памятник начальнику дивизии Красной армии времён Гражданской войны Николаю Щорсу включён в госреестр памятников Украины национального значения.