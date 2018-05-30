В Совфеде оценили заявление украинского министра о том, что Москву можно «только сжечь»
«Я считаю, такие призывы к совершению терактов — повод для возбуждения уголовного дела», — сказал сенатор.
По его словам, Омелян призывает к экстремизму и насилию.
Джабаров надеется, что слова министра не найдут поддержки ни в СМИ, ни среди украинских политиков.
Ранее вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов в беседе с НСН оценил высказывания экс-заместителя Минобороны Украины адмирала запаса Игоря Кабаненко, который заявил, что Россия военно-морскими учениями в Азовском море может создать «гибридную угрозу вторжения».