В Совфеде оценили заявление украинского министра о том, что Москву можно «только сжечь»

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН оценил заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что Москву невозможно перевоспитать, а можно «только сжечь».

«Я считаю, такие призывы к совершению терактов — повод для возбуждения уголовного дела», — сказал сенатор.

По его словам, Омелян призывает к экстремизму и насилию.

Джабаров надеется, что слова министра не найдут поддержки ни в СМИ, ни среди украинских политиков.

Ранее вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов в беседе с НСН оценил высказывания экс-заместителя Минобороны Украины адмирала запаса Игоря Кабаненко, который заявил, что Россия военно-морскими учениями в Азовском море может создать «гибридную угрозу вторжения».