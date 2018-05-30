Украинские дипломаты потребовали извинений от вице-спикера сейма Польши

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Украинское посольство в Польше потребовало от заместителя спикера польского сейма депутата Станислава Тышки извинений за то, что ранее он нелестно высказался о медработниках с Украины.
Украинские дипломаты потребовали извинений от вице-спикера сейма Польши
  • © Gleb Garanich
  • Reuters

Соответствующее заявление дипмиссия распространила на своей официальной странице в Facebook.

«Вице-спикер нарушил нормы приличия и позволил себе бесчестную и неприемлемую клевету в адрес украинских граждан», — указывается в сообщении.

В украинском дипломатическом ведомстве назвали слова польского депутата расистскими, а его — человеком, который занимается распространением «слухов, которые не имеют ничего общего с реальностью».

«От имени всех граждан Украины, работающих в Польше, мы требуем извинений от господина вице-спикера Станислава Тышки», — отметили в дипмиссии.

Уточняется, что возмущение посольства было вызвано высказыванием депутата, прозвучавшим 27 мая в эфире телеканала ТVN24: он предположил, что из-за трудоустройства рабочих с Украины с более низкой, по его словам, квалификацией умирают больше людей.

Ранее стало известно, что трудовые мигранты за 2017 год перевели из Польши на Украину 11,7 млрд злотых (около $3,2 млрд).

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