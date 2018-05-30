СМИ: В Риге у кладбища застрелили бизнесмена

В Риге у Братского кладбища застрелили бизнесмена Мартиньша Бункуса, который занимался ликвидацией Trasta komercbanka, сообщает Delfi.

Отмечается, что Range Rover с Бункусом за рулём двигался по направлению к кладбищу, но после того, как в водителя был сделан выстрел из огнестрельного оружия, съехал с проезжей части, сломал дорожный знак и врезался в ограду кладбища.

На месте происшествия был замечен автофургон с тентом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Полиция ищет свидетелей преступления.

Также сообщается, что примерно в то же время, когда произошло убийство, у Рижского крематория сгорел микроавтобус. В полиции пока не связывают между собой эти два события.

Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис заявил, что убийство, скорее всего, связано с профессиональной деятельностью покойного.

В марте сообщалось, что в подмосковном Одинцове возле Ледового дворца застрелили бизнесмена.