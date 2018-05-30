СМИ: В Риге у кладбища застрелили бизнесмена

Короткая ссылка
В Риге у Братского кладбища застрелили бизнесмена Мартиньша Бункуса, который занимался ликвидацией Trasta komercbanka, сообщает Delfi.
СМИ: В Риге у кладбища застрелили бизнесмена
  • © Nikolay Gyngazov
  • globallookpress.com

Отмечается, что Range Rover с Бункусом за рулём двигался по направлению к кладбищу, но после того, как в водителя был сделан выстрел из огнестрельного оружия, съехал с проезжей части, сломал дорожный знак и врезался в ограду кладбища. 

На месте происшествия был замечен автофургон с тентом. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Полиция ищет свидетелей преступления.

Также сообщается, что примерно в то же время, когда произошло убийство, у Рижского крематория сгорел микроавтобус. В полиции пока не связывают между собой эти два события.

Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис заявил, что убийство, скорее всего, связано с профессиональной деятельностью покойного.

В марте сообщалось, что в подмосковном Одинцове возле Ледового дворца застрелили бизнесмена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить