Саакашвили представит в Польше программу развития Украины

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Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что представит в польском Перемышле свою программу развития Украины в воскресенье, 3 июня. Об этом сообщает Интерфакс.
Саакашвили представит в Польше программу развития Украины
  • © Kacper Pempel
  • Reuters

«3 июня мы проведём мероприятие в Перемышле, на границе с Украиной, где я буду представлять свою программу развития и абсолютно новую модель Украинского государства», — сказал политик.

Он также подчеркнул, что намерен продолжать борьбу за изменение политической системы на Украине и в Грузии.

Ранее Саакашвили призвал ЕС ввести санкции против властей Украины, в том числе против президента Петра Порошенко.

Политолог Олег Соскин в беседе с НСН заявил, что Саакашвили на Украине поддержат те, кто выступает против Порошенко.

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