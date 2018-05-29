Саакашвили представит в Польше программу развития Украины

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что представит в польском Перемышле свою программу развития Украины в воскресенье, 3 июня. Об этом сообщает Интерфакс.

«3 июня мы проведём мероприятие в Перемышле, на границе с Украиной, где я буду представлять свою программу развития и абсолютно новую модель Украинского государства», — сказал политик.

Он также подчеркнул, что намерен продолжать борьбу за изменение политической системы на Украине и в Грузии.

Ранее Саакашвили призвал ЕС ввести санкции против властей Украины, в том числе против президента Петра Порошенко.

Политолог Олег Соскин в беседе с НСН заявил, что Саакашвили на Украине поддержат те, кто выступает против Порошенко.