СБУ проводит расследование по факту трансляции военного парада ДНР
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- РИА Новости
Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель председателя фракции «Народный фронт» в Верховной раде Украины Виктория Сюмар.
«СБУ таки будет расследовать трансляцию парада из оккупированного Донецка под названием «Парад Победы — 2018 в ДНР». Важный прецедент», — сообщила она.
Депутат также опубликовала ответ СБУ на её запрос, в котором говорится, что в ведомстве изучили обращение Сюмар относительно трансляции на интернет-ресурсе парада.
Отмечается, что СБУ начала досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 436-1 УК Украины («Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов»).
Ранее в российском МИД заявили, что кампания по дискредитации Дня Победы властями Украины провалилась.