СБУ проводит расследование по факту трансляции военного парада ДНР

Служба безопасности Украины проводит расследование по факту трансляции военного парада ко Дню Победы в самопровозглашённой Донецкой народной республике интернет-ресурсом korrespondent.net.

Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель председателя фракции «Народный фронт» в Верховной раде Украины Виктория Сюмар.

«СБУ таки будет расследовать трансляцию парада из оккупированного Донецка под названием «Парад Победы — 2018 в ДНР». Важный прецедент», — сообщила она.

Депутат также опубликовала ответ СБУ на её запрос, в котором говорится, что в ведомстве изучили обращение Сюмар относительно трансляции на интернет-ресурсе парада.

Отмечается, что СБУ начала досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 436-1 УК Украины («Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов»).

Ранее в российском МИД заявили, что кампания по дискредитации Дня Победы властями Украины провалилась.