В Киеве задержали десять человек после погрома на рынке и потасовки с полицейскими

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В Киеве агрессивно настроенные молодые люди устроили погром на рынке и потасовку с полицейскими. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Украины.
В Киеве задержали десять человек после погрома на рынке и потасовки с полицейскими
  • © DOMENIC AQUILINA/imago sportfotodienst

Как отмечается, несколько десятков молодых людей повредили торговую точку, после чего вступили в конфликт с полицейскими. В результате три правоохранителя пострадали.

«Десять активных участников задержали и доставили в управление полиции», — говорится  в сообщении.

Возбуждены дела по двум статьям УК Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали 18 человек после финального матча Лиги чемпионов.

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