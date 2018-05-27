В Киеве задержали десять человек после погрома на рынке и потасовки с полицейскими
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Как отмечается, несколько десятков молодых людей повредили торговую точку, после чего вступили в конфликт с полицейскими. В результате три правоохранителя пострадали.
«Десять активных участников задержали и доставили в управление полиции», — говорится в сообщении.
Возбуждены дела по двум статьям УК Украины.
Ранее сообщалось, что в Киеве задержали 18 человек после финального матча Лиги чемпионов.