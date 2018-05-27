В Киеве задержали десять человек после погрома на рынке и потасовки с полицейскими

В Киеве агрессивно настроенные молодые люди устроили погром на рынке и потасовку с полицейскими. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Украины.

Как отмечается, несколько десятков молодых людей повредили торговую точку, после чего вступили в конфликт с полицейскими. В результате три правоохранителя пострадали.

«Десять активных участников задержали и доставили в управление полиции», — говорится в сообщении.

Возбуждены дела по двум статьям УК Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали 18 человек после финального матча Лиги чемпионов.