Глава МИД Узбекистана 28 мая посетит Россию

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов в период с 28 по 30 мая будет пребывать в России с рабочим визитом. Об этом сообщается на сайте узбекского внешнеполитического ведомства.

«28—30 мая министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов посетит с рабочим визитом Россию», — говорится в сообщении. При этом отмечается, что Камилов проведёт ряд двусторонних встреч со своими российскими коллегами. «Ожидается, что в Москве состоятся также отдельные двусторонние встречи», — добавили в МИД Узбекистана. Также министр примет участие в международном форуме «Примаковские чтения». Ранее сообщалось, что глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Ташкент с целью в том числе обсудить вопросы двустороннего военно-технического сотрудничества.