Глава МИД Узбекистана 28 мая посетит Россию

Короткая ссылка
Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов в период с 28 по 30 мая будет пребывать в России с рабочим визитом. Об этом сообщается на сайте узбекского внешнеполитического ведомства.

«28—30 мая министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов посетит с рабочим визитом Россию», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Камилов проведёт ряд двусторонних встреч со своими российскими коллегами.

«Ожидается, что в Москве состоятся также отдельные двусторонние встречи», — добавили в МИД Узбекистана.

Также министр примет участие в международном форуме «Примаковские чтения».

Ранее сообщалось, что глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Ташкент с целью в том числе обсудить вопросы двустороннего военно-технического сотрудничества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Центральная Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить