Глава МИД Узбекистана 28 мая посетит Россию
«28—30 мая министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов посетит с рабочим визитом Россию», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что Камилов проведёт ряд двусторонних встреч со своими российскими коллегами.
«Ожидается, что в Москве состоятся также отдельные двусторонние встречи», — добавили в МИД Узбекистана.
Также министр примет участие в международном форуме «Примаковские чтения».
Ранее сообщалось, что глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Ташкент с целью в том числе обсудить вопросы двустороннего военно-технического сотрудничества.