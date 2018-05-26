На Украину не пустили двух сотрудников российских СМИ

Государственная пограничная служба Украины не пустила в страну двух сотрудников российских СМИ, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сегодня было отказано в пропуске двум гражданам Российской Федерации, которые оказались представителями СМИ. Иностранцы прилетели в Киев рейсами из Минска и Тбилиси», — говорится в сообщении.

Как отмечается, одного из них не пустили из-за «незаконного посещения» Крыма и запрета на въезд сроком на три года.

Другой россиянин целью визита назвал отдых и просмотр матча Лиги чемпионов, однако в ходе контроля пограничники установили его принадлежность к телеканалу «Россия». В связи с неподтверждением цели прибытия на Украину мужчину отправили обратно, добавили в ведомстве.

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