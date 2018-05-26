Станции метро Киева открыты после проверки сообщений о минировании

Станции киевского метрополитена, ранее закрытые из-за анонимных сообщений о минировании, открыты для пассажиров, сообщили в пресс-службе метро.

«Станции проверены и открыты для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено», — говорится в сообщении метрополитена в Facebook.

Ранее стало известно, что в Киеве несколько станций метрополитена закрыли в связи с проверкой анонимных сообщений о минировании.