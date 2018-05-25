В ДНР сообщили о гибели за неделю девяти человек в результате обстрела со стороны ВСУ

В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили о гибели за неделю девяти человек в результате стрельбы со стороны украинских военнослужащих.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя аппарата омбудсмена ДНР Дарью Морозову.

«С 18 по 25 мая 2018 года на территории Донецкой народной республики погибли девять человек, из которых шесть военнослужащих и трое гражданских: две женщины и мужчина», — уточнила она.

Морозова также добавила, что ещё 17 человек — 6 военнослужащих и 11 гражданских — получили ранения.

Ранее сообщалось, что в населённом пункте Дебальцево в Донбассе произошёл взрыв автобуса, погиб один человек, ещё двое пострадали.