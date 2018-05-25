В Крыму назвали глупым шагом блокировку Киевом продажи билетов на полуостров
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«Они продолжают свою политику, направленную на отдаление Украины от Крыма и ухудшение российско-украинских отношений. Но это ещё раз подтверждает их глупость, недальновидность и бесперспективность того, что они делают», — заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Он отметил, что украинские туристы найдут способ попасть в Крым, несмотря на преграды.
Фикс также подчеркнул, что «родственные связи» не зависят от того, «какие украинские спецслужбы принимают решения».
«Тем более что эти решения они принимают против своего народа», — сказал политик.
Ранее СБУ блокировала работу организаций в Киеве и Одессе, которые продавали авиабилеты в Крым с российской территории.