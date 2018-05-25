В Крыму назвали глупым шагом блокировку Киевом продажи билетов на полуостров

Короткая ссылка
В Крыму назвали глупым и бесперспективным шагом решение Киева блокировать работу украинских компаний, которые продавали авиабилеты на полуостров из российских городов.
В Крыму назвали глупым шагом блокировку Киевом продажи билетов на полуостров
  • © sip.airport / vk.com

«Они продолжают свою политику, направленную на отдаление Украины от Крыма и ухудшение российско-украинских отношений. Но это ещё раз подтверждает их глупость, недальновидность и бесперспективность того, что они делают», — заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Он отметил, что украинские туристы найдут способ попасть в Крым, несмотря на преграды.

Фикс также подчеркнул, что «родственные связи» не зависят от того, «какие украинские спецслужбы принимают решения».

«Тем более что эти решения они принимают против своего народа», — сказал политик.

Ранее СБУ блокировала работу организаций в Киеве и Одессе, которые продавали авиабилеты в Крым с российской территории.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить