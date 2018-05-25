Кобзон прокомментировал решение Украины лишить его всех госнаград

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон в беседе с kp.ru прокомментировал решение Украины лишить его всех госнаград.

«Решение запоздалое... Я давным-давно уже сам — официально — от этих наград отказался. А они — киевские власти — сейчас решили вдруг «лишить», — заявил он.

По словам Кобзона, он не хочет отдавать свои награды «марионеточному режиму» Украины, поэтому не будет отсылать почётные знаки и ордена в Киев.

Ранее сообщалось, что на артиста распространяются и другие ограничительные меры. Среди них — блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, отказ в предоставлении и отмена виз.