Кобзон прокомментировал решение Украины лишить его всех госнаград

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Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон в беседе с kp.ru прокомментировал решение Украины лишить его всех госнаград.
Кобзон прокомментировал решение Украины лишить его всех госнаград
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Решение запоздалое... Я давным-давно уже сам — официально — от этих наград отказался. А они — киевские власти — сейчас решили вдруг «лишить», — заявил он.

По словам Кобзона, он не хочет отдавать свои награды «марионеточному режиму» Украины, поэтому не будет отсылать почётные знаки и ордена в Киев.

Ранее сообщалось, что на артиста распространяются и другие ограничительные меры. Среди них — блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, отказ в предоставлении и отмена виз.

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