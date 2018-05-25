Кадыров: только российские народы придут на помощь украинцам в час беды

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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Украины о введении против него и ряда других россиян персональных санкций.

«Петру Порошенко (президенту Украины — RT) так хочется понравиться своим заокеанским хозяевам, что повторяет вслед за ними каждый чих. Он услышал про санкции США и Европы, вот и решил выслужиться перед барином. При этом никак не может понять, что смешит весь честной люд своими детскими играми в санкции», — написал Кадыров на свой странице «ВКонтакте».

Он отметил, что ему «обидно за Украину и украинский народ».

«Порошенко мне объявляет санкции, а наши предки спасли от голодной смерти тысячи украинцев, которых голод гнал на Северный Кавказ... Это напоминание Порошенко, что только российские народы придут на помощь украинцам в час беды, а не американцы и их сателлиты», — заключил Кадыров.

24 мая Украина объявила о ряде ограничительных мер в отношении России. Под санкции попал Кадыров и более полутора тысяч других россиян. Также Киев включил МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина в санкционный список.

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