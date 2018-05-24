Эксперт прокомментировал отказ морпехов украинского батальона сменить береты
Как предположил эксперт, такое поведение связано с отказом воспринимать украинского президента в качестве главнокомандующего.
«Это выражается в нерукопожатии, в том, что не нравится цвет берета, в других эмоциональных проявлениях», — считает Соскин.
Ранее заместитель директора Института стран СНГ политолог Владимир Жарихин в разговоре с RT прокомментировал отказ бойцов сменить цвет беретов по указу Порошенко.
Также военный эксперт Михаил Тимошенко в беседе с Nation News оценил планы президента Украины создать новые войска морской пехоты.