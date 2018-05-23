Минфин Украины предупредил о возможных санкциях со стороны ЕС

Евросоюз может ввести санкции в отношении Украины, если парламент страны не ратифицирует многостороннюю конвенцию MLI об устранении двойного налогообложения. Об этом на заседании правительства заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

«Мы должны до 28 июня подписать многостороннюю конвенцию о выполнении мер, которые касаются соглашений о налогообложении. Это так называемый MLI, — цитирует Данилюка агентство «Финансовый клуб».

Он отметил, что после подписания конвенции она также должна быть ратифицирована.

«Если этого не будет сделано, будет существовать риск применения против Украины экономических санкций со стороны Европейского союза», — добавил министр.

Глава Минфина призвал предоставить ему полномочия для подписания конвенции.

«Все мы поддерживаем инвестклимат, поэтому соответствующие полномочия должны быть предоставлены мне для подписания этого соглашения», — пояснил министр.

Ранее в ЕС заявили об отсутствии прогресса в реформах на украинской таможне.