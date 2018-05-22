Шойгу прибыл в Ташкент с официальным визитом
«В соответствии с программой визита министр обороны России будет принят президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, а также проведёт рабочую встречу с министром обороны республики генерал-майором Абдусаломом Азизовым», — отметила Марковская.
По её словам, в ходе переговоров Шойгу намерен обсудить проблемы международной и региональной безопасности, а также актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.
В январе сообщалось, что Шойгу посетил Мьянму.