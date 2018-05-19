В Киеве из торгового центра эвакуировали тысячу человек

В Киеве из торгово-развлекательного центра эвакуировали около 1 тыс. человек после поступления сообщения о минировании. Об этом информирует Hromadske со ссылкой на Главное управление ГСЧС по Киеву.

Reuters

В полиции подтвердили информацию об эвакуации ТЦ в центре Киева. «Получили сообщение о минировании торгово-развлекательного центра «Глобус», — заявили в полиции. На месте работают взрывотехники и сотрудники профильных служб. Ранее URA.RU сообщало, что посетителей ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали из-за пожарной тревоги.