В Киеве из торгового центра эвакуировали тысячу человек

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В Киеве из торгово-развлекательного центра эвакуировали около 1 тыс. человек после поступления сообщения о минировании. Об этом информирует Hromadske со ссылкой на Главное управление ГСЧС по Киеву.
В Киеве из торгового центра эвакуировали тысячу человек
  • Reuters

В полиции подтвердили информацию об эвакуации ТЦ в центре Киева.

«Получили сообщение о минировании торгово-развлекательного центра «Глобус», — заявили в полиции.

На месте работают взрывотехники и сотрудники профильных служб.

Ранее URA.RU сообщало, что посетителей ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали из-за пожарной тревоги.

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