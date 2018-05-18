Симоньян: в зоне риска на Украине находятся выступающие против курса действующих властей

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что каждый человек, который выступает против действующего на Украине курса власти, находится в зоне риска.

Об этом она сказала в ходе акции, которая прошла у посольства Украины в Москве.

«В зоне риска сейчас на Украине находится любой человек, который выражает позицию, отличную от позиции киевской власти. Чем ближе выборы на Украине, тем крепче будет этот риск», — приводит РИА Новости слова Симоньян.

У украинского посольства собрались люди, которые выступают против ограничения свободы слова и преследования из-за профессиональной деятельности.

RT вёл текстовую трансляцию.

Накануне суд в Херсоне арестовал главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого обвиняют в государственной измене.

15 мая в здания РИА Новости Украина ворвались с обысками сотрудники СБУ.