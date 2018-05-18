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Соловьёв назвал арест Вышинского нарушением всех возможных норм

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Российский журналист Владимир Соловьёв прокомментировал в разговоре с RT решение Херсонского суда об аресте главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Соловьёв назвал арест Вышинского нарушением всех возможных норм
  • Владимир Соловьёв
  • © Pravda Komsomolskaya/Russian Look

«Сравнивать это совершенно не с чем, потому что это нарушение всех возможных норм. Нам всегда казалось, что западная демократия строится на принципах, сформулированных то ли Вольтером, то ли Руссо, то ли кем-то ещё, которых так любят цитировать, когда нас критикуют. «Я ненавижу твои взгляды, но готов отдать свою жизнь за твоё право их высказывать». Выясняется, что это хорошо только в том случае, если речь идёт не о наших коллегах, не о наших журналистах», — сказал Соловьёв.

По его словам, то, как Запад игнорирует грубейшее нарушение всех возможных прав журналиста, задержанного по надуманному и безграмотно сформулированному обвинению, вызывает печаль.

«Конечно, то, что происходит, возмутительно. Если бы речь не шла о возможном 15-летнем заключении, если бы наш коллега не находился сейчас в местах, где ему выбрано 60 суток ареста, пока всё это продолжается, то можно было бы сказать, что это омерзительный фарс. Но так как речь идёт о человеческой жизни, то, конечно же, это не фарс. Просто берут заложников. Берут заложников так, как обычно действуют бандиты, требуя выкупа», — отметил он.

Ранее МИД России потребовал немедленно освободить Вышинского. 

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