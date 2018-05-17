Председатель Комитета государственных доходов Армении подал в отставку
Председатель Комитета государственных доходов Армении Вардан Арутюнян подал в отставку. Об этом сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян.
- Вардан Арутюнян
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«Глава Комитета госдоходов Вардан Арутюнян решил уйти в отставку. На его место мы назначим Давида Ананяна», — приводит слова премьера ТАСС.
Ранее президент Армении назначил новых руководителей Службы нацбезопасности и полиции.
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