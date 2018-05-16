Москалькова просит власти Украины отпустить экипаж судна «Норд»
- Татьяна Москалькова
- РИА Новости
«Я призываю каждой клеточкой своей души украинских коллег: опомнитесь! Дайте возможность вернуться людям в семью, на свою землю», — цитирует Москалькову ТАСС.
Она отметила, что Москва делает всё возможное для скорейшего возвращения экипажа судна.
«Очень тяжело, когда в сферу прав человека вторгается политика, это всегда сказывается на судьбах людей отрицательным образом», — пояснила омбудсмен.
Ранее суд на Украине оставил в силе меру пресечения капитану «Норда».
Подробнее — в материале RT.