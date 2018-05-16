Москалькова просит власти Украины отпустить экипаж судна «Норд»

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала власти Украины одуматься и отпустить экипаж задержанного крымского судна «Норд».
Москалькова просит власти Украины отпустить экипаж судна «Норд»
  • Татьяна Москалькова
  • РИА Новости

«Я призываю каждой клеточкой своей души украинских коллег: опомнитесь! Дайте возможность вернуться людям в семью, на свою землю», — цитирует Москалькову ТАСС.

Она отметила, что Москва делает всё возможное для скорейшего возвращения экипажа судна.

«Очень тяжело, когда в сферу прав человека вторгается политика, это всегда сказывается на судьбах людей отрицательным образом», — пояснила омбудсмен.

Ранее суд на Украине оставил в силе меру пресечения капитану «Норда».

Подробнее — в материале RT.

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