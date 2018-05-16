В ФСИН прокомментировали голодовку Сенцова

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В Федеральной службе исполнения наказаний прокомментировали голодовку осуждённого в России украинского режиссёра Олега Сенцова.
В ФСИН прокомментировали голодовку Сенцова
  • РИА Новости

«14 мая осуждённый Сенцов обратился к администрации исправительного учреждения, где он отбывает наказание, с заявлением об отказе от приема пищи», — приводит Интерфакс сообщение пресс-бюро ФСИН.

Отмечается, что Сенцов находится под постоянным контролем медработников.

«Состояние его здоровья удовлетворительное. При дальнейшем отказе от приема пищи динамическое наблюдение за Сенцовым медицинскими работниками будет продолжено, а также проведены общеклинические анализы для наблюдения за состоянием его здоровья», — отметили в ФСИН.

Ранее сообщалось, что Сенцов объявил голодовку.  

В августе 2015 года он был приговорён российским военным судом к 20 годам колонии строгого режима. Сенцов обвинялся по нескольким статьям, связанным с терроризмом.

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